TFF 3. Lig 2. Grup'ta 3 puanla tanışamayan ve grubunda galip gelemeyen tek takım olan Kızılcabölükspor'da sinirler iyice gerildi. Ligde oynadığı 9 maçta 3 puanla ligin son sırasına demir atan Denizli temsilcisi kabustan uyanamadı. Sahasında son olarak Düzcespor'a 1-0 yenilen Mekik, taraftarlarını kahretti. Karşılaşma sonrası taraftarlar teknik heyeti istifaya davet ederken, kulüp müdürü Ahmet Kafes ile taraftarlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Araya girenler olayı yatıştırırken, bu kez kadroya giremeyen ve tribünde olan Kızılcabölüksporlu bir futbolcuyla Ahmet Kafes arasında yine gerginlik yaşandı. Başkan Osman Duran, bazı futbolcuların kadro dışı kalacağını belirtti.