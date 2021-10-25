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Haberler Spor Pınar KSK koltuğu geri aldı

Pınar KSK koltuğu geri aldı

Pınar KSK koltuğu geri aldı

25.10.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka, Gaziantep Basketbol'u deplasmanda 76-67 yenerken, 2 hafta önce kaptırdığı liderliği de devraldı. 5 maçta 4 galibiyete ulaşan, bu sezon Anadolu Efes'e 1 sayı farkla mağlup olan Kaf-Kaf, lider Fenerbahçe'nin Bursaspor'a yenilmesiyle koltuğa kuruldu. Hem lig hem geçen sezon final oynayıp bu yıl kupayı kazanmak için en büyük favori olduğu FIBA Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen Pınar Karşıyaka, taraftarına şimdiden şampiyonluk heyecanı yaşatmaya başladı. Kaf-Kaf 6 yıl önce yine Ufuk Sarıca yönetiminde ligde şampiyonluk yaşamıştı.

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