Uşakspor Akhisar’ı yenerek umutlandı

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta deplasmandaki Ege derbisinde Akhisarspor'u 2-1 yenen Uşakspor 10 puana ulaşıp üst sıralar için ümitlendi. Bu sezon 3. galibiyetini alan kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Serkan Afacan'ın ayrılmasının ardından takımın başına geçen Veli Özdemir, "Çok kritik bir galibiyete imza attık. Artık seri yakalamamız gerektiğini düşünüyorum. Takımımı tebrik ediyorum. Her maç daha iyi olacağız. Futbolcularım çok çalışıyor ve karşılığını alıyor" yorumunu yaptı. Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba günü Nevşehir Belediyespor'u ağırlayacak Uşakspor, ligde gelecek hafta evinde Pendikspor'la oynayacak.