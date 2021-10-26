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Haberler Spor Filede Arkas Spor’un bileğini büken yok

Filede Arkas Spor’un bileğini büken yok

Filede Arkas Spor’un bileğini büken yok

26.10.2021

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde derbi mücadelesinde Altekma'yı 3-0 mağlup eden Arkas Spor, ilk 4 maçını kazanarak zirvedeki yerini kaptırmadı. İzmir temsilcisi bu periyotta rakiplerine tek set bile vermedi. Sezona Afyon Belediye Yüntaş deplasmanında 3-0'lık galibiyetle başlayan mavi-beyazlılar, daha sonra Tokat Belediye Plevne, Bingöl Solhanspor ve son olarak Altekma'yı aynı skorlarla dize getirdi. İlk 4 haftada liderlik koltuğunu bırakmayan Arkas Spor, kendisi gibi 4'te 4 yapan takipçileri Fenerbahçe ve Halkbank'ı set averajıyla geride bıraktı.
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