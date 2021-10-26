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Haberler Spor İzmir’in kayıp haftası

İzmir’in kayıp haftası

Profesyonel liglerde mücadele eden 7 takım da galibiyet alamadı. Süper Lig'de Göztepe ve Altay, TFF 1. Lig'de Menemenspor ile Altınordu, 2. Lig Beyaz Grup'ta da Bucaspor 1928 haftayı yenilgi ile kapattı. Karşıyaka ve Bergama ise 1'er puan alabildi

İzmir’in kayıp haftası

26.10.2021

Profesyonel liglerde mücadele eden İzmir ekipleri geride kalan haftayı kayıplarla kapattı. Süper Lig, 1. Lig. 2. Lig ve 3. Lig'de Avrupa, Play-Off, şampiyonluk ve düşme potasından uzaklaşma yarışı yapan 7 İzmir takımı da galibiyet alamadı. Süper Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Altay, deplasmanda Yeni Malatya'ya 2-1 yenilerek düşüşünü sürdürdü.

Ligdeki 5. yılına giren Göztepe ise lider Trabzonspor'a 1-0 yenilerek düşme potasından uzaklaşmadı. TFF 1. Lig'de Altınordu sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Ümraniyespor'a 2-0 kaybederek ateş hattına iyice yaklaştı. Samsun galibiyeti ile moral bulan Menemenspor ise deplasmanda Bolu'ya kaybetti. 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve yarışı veren Bucaspor 1928 de kaybeden hemşehrilerine katıldı.

FIRTINA FIRSAT TEPTİ
Fırtına, Karacabey'e 3-2 kaybederek 2. sıraya yükselme şansını tepti. 3. Lig 3. Grup'ta Karşıyaka, Tepecik deplasmanından 1-1'lik sonuçla dönerken, 1. Grup'ta da Bergama Belediye, sahasında Başkent GözGözler'le golsüz berabere kalıp küme düşme potasında kaldı.

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