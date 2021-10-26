Kartal Aslan’ı avladı

Süper Lig'de sonucu merakla beklenen dev maçta kazanan Galatasaray'ı sahasında 2-1 yenen Beşiktaş oldu. 20. dakikada Larin'in sol taraftan ceza sahasına gönderdiği ara pasta Yedlin'in sektirdiği topu ceza alanında önüne alan Teixeira'nın sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

35'te Kerem'in pasıyla meşin yuvarlakla buluşan Cicaldau'nun ceza yayı çizgisi üzerinden yaptığı sert vuruş kalenin sağ alt köşesinden filelere gitti: 0-1. 39'da Umut Meraş'ın sol taç çizgisi önünden ceza sahasına yaptığı ortada savunmanın arkasından gelen Larin, altıpas içinde kalesini terk eden Muslera'dan önce kafayı vurarak topu ağlara gönderdi: 1-1. 64'te Pjanic'in sağdan kullandığı korner atışında ön direkte Necip'in kafayla dokunduğu topu arka direkte önünde bulan Larin, meşin yuvarlağı bekletmeden filelere gönderdi: 2-1.

ERSİN GOL İZNİ VERMEDİ

79'da Galatasaray'ın sağdan geliştirdiği atakta ceza alanı içinde topla buluşan Kerem'in yerden şutunda müdahale eden Vida'nın top eline çarpınca hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. 81'de Mustafa Muhammed'in kullandığı penaltı atışında sağa giden topu kaleci Ersin tokatladı ve gole izin vermedi. Maç 2-1 sona erdi.

LARİN UÇURDU

BEŞİKTAŞ'IN Kanadalı golcüsü Cyle Larin, Galatasaray karşısında galibiyeti getiren isim oldu. Yıldız golcü, 39. ve 64. dakikalarda attığı gollerle galibiyetin mimarı oldu.



ALİ GÜLTIKEN YORUMLADI

ILAÇ GİBİ GALİBİYET

Maç öncesinde ağır basan taraf açık ara Beşiktaş idi. Hem skora hem oyuna baktığımız zaman da maç

öncesindeki öngörüler değişmedi. Beşiktaş ideal kadrosu ile çok etkili bir takım. Zorluk derecesi yüksek bir derbi maçı da olsa kontrolü her zaman elinde tutabiliyor. İşte bu yüzden Galatasaray karşısında bütün maçı hem taktik hem oyun organizasyonu olarak yönetti. İstediğini de aldı. Bireysel oyuncu kalitelerine baktığımız zaman da Beşiktaş çok önde görülüyordu. Bu oyuncular taktik bütünlük içerisinde farklarını da sahaya yansıttılar. Pjanic, Batshuayi, oyunda kaldığı süre içinde Alex, bölüm bölüm Ghezzal oyuna hükmettiler.

Savunmada Vida ve Rosier'nin yanında Necip ve Umut Meraş gibi yeni oyuncu tercihi yapılmış olsa da bunlar müthiş bir uyum içerisinde oynadılar. Umut Meraş bundan sonra bu forma benim mesajını da çok net verdi.

Ersin kale benim dedi

Derbi maçlarında taktik, sistem, organizasyon çok önemlidir ama daha önemli olan gün içindeki fark yaratan bireysel performanslardır. Beşiktaş dün

hem atanının hem tutanının başarılı bireysel performanslarıyla üç puanı cebine koyup yoluna devam etti. Larin geçen sezonki başarısının tesadüf

olmadığını, ne kadar önemli bir golcü olduğunu bir kez daha sahaya yansıtırken, genç kaleci Ersin de kurtardığı penaltı ve genel oyun performansı ile bu kalenin sahibi benim mesajını bir kez daha vermiş oldu. Derbi galibiyetleri her zaman krizleri çözebilmek için en güzel ilaçtır. Beşiktaş aldığı üç puan ve ortaya koyduğu performansla şampiyonluk trenini tekrar rayına oturttu.



Levent TÜZEMEN YORUMLADI

DERSLERİNE ÇALISMAMISLAR

Fatih Terim'in oyuncularını derbiye motive etmek için Pazar günü Nef Stadı'nda yaptırdığı antrenman işe yaramadı. Galatasaraylı oyuncular kazanmak ya da kaybetmemek için sahada kafaca hazır değildi. Sergen Yalçın'ın iki sürpriz ismi Umut Meraş ile Larin sol kanatta yarattıkları tehlikelerle Beşiktaş'ı galibiyete taşıdı. Arka direkte attığı gollerle ünlenen Larin'e duran toplarda önlem almamak teknik heyetin dersine çalışmadığını gösteriyor. Ayrıca büyük tecrübe Muslera'ya yenilen ilk golde boşa çıkmak yakışmadı. O topa çıkıyorsan vuracaksın. Galatasaray Avrupa'da sergilediği oyun anlayışını derbiye yansıtamadı. Taylan- Berkan ikilisi ile Morutan çok top kaybı ile birlikte çok fazla pas hataları yaptı. Terim keşke tecrübeli Babel ile maça başlayıp Moskova'daki gibi Morutan'ı sonradan oyuna alsaydı.

Takımın en iyisi Kerem'di

Berkan mücadele olarak çok zayıf kaldı ve kaptırdığı toptan sonra rakibi kovalayacak fizik güçte değildi. Berkan ile Taylan kritik anlarda orta alanda kazandıkları topları Beşiktaş savunması az adamla yakalanmasına rağmen çabuk hücuma dönüştüremedi. Savunmada Marcao-Nelson ikilisi yeterince destek alamadıkları gibi orta alanda yapılan top kayıpları yüzünden etkili gelen Beşiktaş'ın güçlü hücum hattı ile fazlasıyla sıcak temas yaşadı. Pazar günü idmanda her şutu gol yapan Diagne rakip kaleye tek şut bile atamadı. Vida'nın yaptığı penaltı bir puan almak için Galatasaray adına büyük fırsattı. Cicaldau, Babel hatta Kerem varken topa gelişi güzel vuran Mohamed'e penaltı attırmak büyük hataydı Ersin de köşeyi bildi ve kurtardı. Galatasaray'ın maç boyu en çalışkanı, en hırslı ve en aklı başında olan oyuncusu Kerem oldu.