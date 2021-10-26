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Kupa heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası’nda Altay, Derince’yi ağırlarken Buca 1928 ise Eyüp’e konuk oluyor

Kupa heyecanı

26.10.2021

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur heyecanı bugün oynayacak maçlarla başlıyor. A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanan futbol şöleninde bugün İzmir ve Ege ekipleri de sahneye çıkıyor. Süper Lig ekibi Altay, saat 15.30'da Doğanlar Stadı'nda Derince Belediye ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek.

2. Lig ekibi Buca 1928 ise saat 14.00'te 1. Lig'in güçlü ekibi Eyüpspor'a konuk oluyor. İki Ege ekibi Akhisarspor ve Bergama Belediyespor derbi maçta Akhisar Stadı'nda saat 14.00'te kozlarını paylaşacak. 2. Lig ekibi Somaspor ise saat 13.00'te Eryaman Stadı'nda Ankaragücü ile zor bir deplasmana çıkacak.

EGE'NİN KUPA PROGRAMI

BUGÜN: 13.00 Ankaragücü- Soma, 14.00 Akhisar-Bergama Bld, 14.00 Eyüp-Buca 1928, 15.30 Altay-Derince Bld.

YARIN: 13.00 Turgutlu-Mardin 1969, 14.00 Uşak-Nevşehir Bld, 14.00 Bodrum-Isparta 32, 14.00 Manisa FK-Fatsa Bld, 14.00 Denizli-Şile Yıldız, 14.00 Balıkesir- Kestelspor, 14.00 Menemen- Karşıyaka, 15.30 Erzurum- Nazilli Bld.

PERŞEMBE: 14.00 Altınordu- Tepecik.

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