TFF 1. Lig'de üst üste 7 yenilgi alarak küme düşme potasına kadar gerileyen Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçında yarın sahasında ağırlayacağı Fatsa Belediyespor maçına hazırlanıyor. Kupa randevusunda ligde az forma şansı bulan oyuncularına görev vereceğini belirten teknik direktör Turgay Altay, "Kupada tur atlayıp, lige moralli dönmek istiyoruz. Sahada doğru işler yapacağız" dedi.
Manisa FK’nın gözü kupada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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