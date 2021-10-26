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Haberler Spor Manisa FK’nın gözü kupada

Manisa FK’nın gözü kupada

Manisa FK’nın gözü kupada

26.10.2021

TFF 1. Lig'de üst üste 7 yenilgi alarak küme düşme potasına kadar gerileyen Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçında yarın sahasında ağırlayacağı Fatsa Belediyespor maçına hazırlanıyor. Kupa randevusunda ligde az forma şansı bulan oyuncularına görev vereceğini belirten teknik direktör Turgay Altay, "Kupada tur atlayıp, lige moralli dönmek istiyoruz. Sahada doğru işler yapacağız" dedi.
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