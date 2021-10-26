Petkim, Telekom’u yenerek zincir kırdı

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona yeni kadrosuyla oynadığı 4 maçını da kaybedip dibe demir atarak başlayan Aliağa Petkimspor, ilk galibiyetini 5. haftada Türk Telekom'u evinde 71-59 yenerek alıp kendine geldi. Kötü gidişin ardından kritik galibiyetle moral bulan Petkim'de yabancılardan Foreman, 27 sayı, 6 ribaund, 7 asistle maçın yıldızı oldu. Sezona iddialı takımlarla art arda oynayıp zorlu bir fikstürle başladıklarını belirten antrenör Can Sevim, "Büyük ihtimalle ligdeki en zorlu seri herkes için böyle olacak ama her hafta üstüne koyduğumuz bir basketbol olduğunu da görüyorduk" dedi. Sevim, Türk Telekom önünde Foreman'ın etkili performansını da beğendiğini ifade etti.

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