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Haberler Spor PINAR KSK zirve aşkına

PINAR KSK zirve aşkına

İzmir temsilcisi zirveyi paylaştığı güçlü rakibini Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda konuk edecek. Maç 19.00’da başlayacak

PINAR KSK zirve aşkına

26.10.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta sonunda liderliği yeniden devralan Pınar Karşıyaka, bugün FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda zirveyi paylaştığı Baxi Manresa'yı Avrupa'da da koltuğa tek başına kurulmak için ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Bilet fiyatları tam 50 TL, öğrenci 30 TL olarak belirlendi. Grupta Kaf-Kaf ve İspanya temsilcisi Manresa, Hapoel Jerusalem ve Stal Ostrow'la oynadıkları ilk 2 maçı da kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon değişen formatla grup birincileri isimlerini direkt olarak son 16 takım arasına yazdıracak. Avrupa'da iddialı kadrosuyla hedefini geçen sezon finalde kaçırdığı şampiyonluğa ulaşmak olarak belirleyen Karşıyaka, rakibini yenerek liderlik için avantajı eline geçirmek istiyor.
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