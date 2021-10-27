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Haberler Spor Altekma’nın konuğu Fener

Altekma’nın konuğu Fener

Altekma’nın konuğu Fener

27.10.2021

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk 4 haftada galibiyet elde edemeyen Altekma bugün evinde zirve takipçisi Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Maçı TRT Spor Yıldız yayınlayacak. Ligde 2 puanla 11. sırada yer alan Altekma, 12 puanı bulunan rakibi karşısında sürprize imza atarak ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Sadece 1 set kaybeden sarı-lacivertliler ise zirve yarışında kayıp yaşamak istemiyor
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