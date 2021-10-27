AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Arkasspor, gözüne Galatasaray HDI Sigorta'yı da kestirdi. Ligde son olarak İzmir derbisinde Altekma'yı 3-0'lık sonuçla geçen mavi-beyazlılar, 4'te 4 yaparak zirveye yerleşmişti. Arkas, yarın İstanbul Burhan Felek Spor Salonu'nda karşılaşacağı G.Saray HDI Sigorta'yı da yenerek 5'te 5 yapmak istiyor. Ligde bu sezon Afyon Bld Yüntaş, Tokat Plevne, Bingöl Solhan ve son olarak Altekma'yı 3-0'lık sonuçlarla yenen İzmir ekibi, rakiplerine set dahi vermedi.
GALATASARAY HDI Sigorta ise bu sezon 4 maçın 3'ünü kazanırken, bir maçı kaybederek zirvenin gerisine düştü. Arkas Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Yolumuza emin adımlarla gidiyoruz. Galatasaray'ı da yenerek galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.
GALATASARAY HDI Sigorta ise bu sezon 4 maçın 3'ünü kazanırken, bir maçı kaybederek zirvenin gerisine düştü. Arkas Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Yolumuza emin adımlarla gidiyoruz. Galatasaray'ı da yenerek galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.
Arkas’ın ligde hedefi 5’te 5 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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