Arkas’ın ligde hedefi 5’te 5

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Arkasspor, gözüne Galatasaray HDI Sigorta'yı da kestirdi. Ligde son olarak İzmir derbisinde Altekma'yı 3-0'lık sonuçla geçen mavi-beyazlılar, 4'te 4 yaparak zirveye yerleşmişti. Arkas, yarın İstanbul Burhan Felek Spor Salonu'nda karşılaşacağı G.Saray HDI Sigorta'yı da yenerek 5'te 5 yapmak istiyor. Ligde bu sezon Afyon Bld Yüntaş, Tokat Plevne, Bingöl Solhan ve son olarak Altekma'yı 3-0'lık sonuçlarla yenen İzmir ekibi, rakiplerine set dahi vermedi.GALATASARAY HDI Sigorta ise bu sezon 4 maçın 3'ünü kazanırken, bir maçı kaybederek zirvenin gerisine düştü. Arkas Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Yolumuza emin adımlarla gidiyoruz. Galatasaray'ı da yenerek galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.