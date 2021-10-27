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Haberler Spor Futbolun zirvesi Turkuvaz Medya’da

Futbolun zirvesi Turkuvaz Medya’da

4. Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu ve ‘Süper Lig’in En İyileri Ödül Töreni’ kulüp başkan ve teknik direktörlerinin katılımıyla bugün saat 09.30’da başlıyor

Futbolun zirvesi Turkuvaz Medya’da

27.10.2021

Türkiye'nin lider markası Sabah Gazetesi'nin, Türk futbolunun geleceğini tasarlamaya yönelik gerçekleştirdiği 4. Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF) ve geçen yıl ilki düzenlenen Fotomaç 'Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni' başlıyor.

Organizasyon Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla Turkuvaz Medya Merkezi'nde 09.30'da başlayacak.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILACAK
Organizasyona Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ve Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, G.Saray Başkanı Burak Elmas, Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş ve çok sayıda yorumcu katılıcak.

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