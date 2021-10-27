Futbolun zirvesi Turkuvaz Medya’da

Türkiye'nin lider markası Sabah Gazetesi'nin, Türk futbolunun geleceğini tasarlamaya yönelik gerçekleştirdiği 4. Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF) ve geçen yıl ilki düzenlenen Fotomaç 'Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni' başlıyor.

Organizasyon Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla Turkuvaz Medya Merkezi'nde 09.30'da başlayacak.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILACAK

Organizasyona Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ve Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, G.Saray Başkanı Burak Elmas, Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş ve çok sayıda yorumcu katılıcak.