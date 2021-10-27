Heyecan başlıyor

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 2021-2022 sezonu 31 Ekim Pazar günü start alacak. BAL'da 261 takım yer alıyor. Her bölgede 3'er grup olmak üzere 9 ayrı bölgede 27 grupta karşılaşmalar oynanacak. Grup müsabakaları çift devreli lig usulüne göre oynanacak olup her bölgede grup birincisi olan 3'er takımın tarafsız bir sahada tek devreli lig usulüne göre oynayacakları Play-Off müsabakaları sonunda bölge birincisi olan 9 takım TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak.

15 TAKIM BAL'A KATIMIYOR

Katılacak olan takımların 249'u geçen sezon BAL'da yer alan takımlardan oluşurken, 14'ü geçen sezon 3. Lig' den düşen takımlardan oluşuyor. 15 takım lige katılmama kararı aldı. Belediyespor, Torul Belediyespor, 1461 Trabzonspor, Akçakocaspor, Gemlik Vefaspor, Karasuspor, Dumlupınar Üniversitesi, Yeşilova Belediye, Gümüşlük Gençlik, Ortaca Belediye, Küçükyalı Yelkenspor, Çamlıhemşin Belediye ekipleri yeni sezona katılmama kararı alındı.

EGE'DEN 33 TAKIM KATILIYOR

BAL'da Ege Bölgesi'nden 33 takım yer alıyor.

AYDIN: Aydın BŞB, Yıldızspor, Çine Madran, Efeler 09 FK, Eşin Grup Sökespor,

BALIKESİR: Ayvalıkgücü, Bigadiç, Burhaniye, Etispor, Gönen,

DENİZLİ: Bağbaşı Zeytinköy, Sarayköy, Serinhisar,

İZMİR: Alaçatıspor, Aliağa FK, Bornova Yeşilova, Çiğli, İzmirspor, Kemalpaşa, Kınık, Tire FK, Torbalıspor, Torosgücü, Viven Bornova FK,

MANİSA: Ahmetli Bld., B.Hacırahmanlı, Manisaspor, M.Sanayi, Salihli, Yunusemre,

MUĞLA: Muğlaspor, Yatağan,

UŞAK: Bölmespor, Sivaslı.

■ SERVET SARUN