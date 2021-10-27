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Haberler Spor İzmirli Arda, Avrupa şampiyonu

İzmirli Arda, Avrupa şampiyonu

İzmirli Arda, Avrupa şampiyonu

27.10.2021

İzmir Hasan Ali Yücel Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Arda Çamlar, 15-21 Ekim tarihlerinde hibrit sistemle düzenlenen 2021 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası'nda namağlup Avrupa şampiyonu Şampiyonası'nda oynadığı 9 maçtan, 7'sini kazanıp, 2'sinde ise berabere kalarak puan farkıyla birinci oldu. Turnuvaya giderken birinci olacağına inandığını belirten Arda Çamlar, "Disiplinli çalıştım. Kazanmayı hak etmiştim. Şaşırmadım. Rakiplerin karşısındaki dezavantajları kendi lehime kullandım. Kazanan ben olduğum için mutluyum" dedi.
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