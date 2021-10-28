Akhisarspor kupada kazanarak stres attı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta üst üste 4 mağlubiyetle düşme hattına gerileyen Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu. Kupada 3. Lig 1. Grup'ta kendisi gibi düşme hattında bulunan İzmir ekibi Bergama Belediyespor'u normal süresi 2-2 biten maçta uzatmada 4-2 yenmeyi başaran Akigolar, zor da olsa adını 4. tura yazdırıp üzerindeki kazanamama stresini attı. Akhisarspor'da altyapı patentli 20 yaşındaki Oğuzcan Kesgin ilk golünü atarken, takımın en golcü ismi kaptan Bertuğ Bayar kupayı da boş geçmedi. Yeşil-siyahlılarda, Yusuf Cihat Çelik ise uzatmalarda duble yapıp Akigo'ya turu getirdi.

■ KENAN MOLLA