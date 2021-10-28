Altekma dağıldı

ALTEKMA, AXA Sigorta Efeler Ligi 5. hafta maçında İzmir'de konuk ettiği Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-0 mağlup oldu. Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmanın setleri 16-25, 18-25 ve 15-25 sonuçlandı. İzmir temsilcisi 5. karşılaşmasında da galibiyet özlemini dindiremedi ve ateş hattında yer aldı.