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Haberler Spor Altekma dağıldı

Altekma dağıldı

Altekma dağıldı

28.10.2021

ALTEKMA, AXA Sigorta Efeler Ligi 5. hafta maçında İzmir'de konuk ettiği Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-0 mağlup oldu. Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmanın setleri 16-25, 18-25 ve 15-25 sonuçlandı. İzmir temsilcisi 5. karşılaşmasında da galibiyet özlemini dindiremedi ve ateş hattında yer aldı.

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