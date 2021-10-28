Buca umursamadı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son maçta evinde Karacabey Belediyespor'a 3-2, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında da deplasmanda Eyüpspor'a 2-0 yenilen Bucaspor 1928'de gözler pazar günü deplasmanda oynanacak Şanlıurfaspor maçına çevrildi. Tüm ağırlığını hedefe ulaşmak için lige veren İzmir ekibi, hesaplarını galibiyet üzerine yapmaya başladı. Teknik direktör Tolga Doğantez, ligde başarılı olmak istediklerini belirtti. Doğantez, "İç sahada Karacabey Belediyespor karşısında kaybettiğimiz 3 puanı Şanlıurfaspor karşısında telafi etmek istiyoruz. Üst üste alacağımız galibiyetlerle de istikrar sağlayacağız. Bizim hedefimiz belli" diye konuştu.

DOĞANTEZ: DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

HAFTA içinde idmanlarda futbolcularının çok iyi çalıştığını ancak maçlarda bazen istenilen sonuçları alamadıklarını ifade eden Tolga Doğantez şöyle devam etti: "Daha çok çalışarak eksiklerimizi gidereceğiz. Elimizde çok iyi bir takım var."