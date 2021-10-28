Hedefimiz el ele zirveye

SABAH Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu & Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dün çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Böylesi bir organizasyonda bulunduğu için çok mutlu olduğunu belirten Kasapoğlu, futbolun dünya tarihinde en geniş sınırlara oluşan olgu olduğunun altını çizerek Türk Futbolu'nu zirveye taşımak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Kasapoğlu, "Futbol, çağımızın en küresel sporu. Bugün Birleşmiş Milletlerin 193 üyesi varken FIFA'nın 207 üyesi var. Ekonomik anlamda dünyanın en büyük futbol kulüplerinin ve futbol liglerinin taraftarlarının çoğu, kendi ülkesi dışında. Barcelona'nın toplam 1300 taraftar oluşumunun 800'ü İspanya dışında. Bir Premier Lig maçını dünyanın tüm coğrafyaları aynı anda izliyor. Dolayısıyla bu devasa olgunun işleyişine yönelik alınmak zorunda olunan pandemi tedbirleri, etkilerin de çok fazla hissedilebilir ve derin olmasına yol açtı." diye konuştu. "Futbolda da inancımız ve hedeflerimiz belli" diyen Kasapoğlu "Hedefimiz, Türk futbolunu bütün parametrelerde zirveye taşımaktır.

HEPİMİZ, BÜTÜN PAYDAŞLARLA BİRLİKTE BİR EKOSİSTEMİN PARÇASIYIZ.

Paydaşlarımızla, federasyonumuzla, spor kulüplerimizle, spor medyamızla, sponsor markalarla ve en büyük gücümüz olan taraftar organizasyonlarımızla birlikte, her daim el ele vererek, ortak ve akıllıca hareket ederek hayallerimizi bir bir gerçeğe dönüştüreceğiz." şeklinde konuştu.

Öz kaynaklara dönüş KULÜPLERİN azalan gelirler nedeniyle öz kaynaklarına dönüş yaptığını hatırlatan Bakan Muharrem Kasapoğlu, şöyle konuştu: "Sporcu yetiştirme ve altyapı içeriği, pandemi sürecinin bu konuyu gözler önüne sermesi açısından bizim için önemli. UEFA'ya baktığımızda R.Madrid'den yetişme 62, Porto'dan yetişme 45 futbolcu var. Önceleri bizde yanlış bir anlayış vardı. Bazı futbol kulüplerimiz 'Burası yarışmacı seviye, yetiştirici değil' diyerek yıllarca öz kaynak sistemine sırtlarını dönmüşlerdi.

Bugün bu anlayışın geride bırakıldığını görüyoruz ancak çalışmalar hala yeterli düzeyde değil. Yetiştirmek en önemli konu ancak gençlere forma vermek de bir o kadar önem arz ediyor. Süper Lig'imiz şu anda kendi altyapısından gelen oyunculara en az forma veren liglerden biri. Bu konuda Danimarka Ligi yüzde 26.6 ile başı çekiyor. Bizim oranımız yüzde 4.4."

FUTBOLUN ZİRVESİ BULUŞTU

SABAH Gazetesi'nin Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirdiği Türk futbolunun geleceğini tasarlamaya yönelik gerçekleştirdiği 4. Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu, futbolun zirvesini bir araya getirdi. Forumu Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da takip etti.

RONALDO ÖRNEĞİ

AVRUPA'DA oynayan futbolcuların ülke tanıtımı için olağanüstü bir katma değer oluşturduğunu aktaran Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Misal bugün Portekiz için Cristiano Ronaldo'dan daha etkili bir tanıtım aracı var mıdır? Bu sayıyı daha da artırmak hepimizin elinde. Türkiye; genç nüfusuyla, yetenekli gençleriyle, sahip olduğu altyapıyla ve futbola olan tutkusuyla potansiyeli çok yüksek bir ülke. Kendi sınırlarımızda yaşayan vatandaşlarımıza ek olarak Avrupa'da yaşayan soydaşlarımızı ve akraba topluluklarını da dahil edersek 100 milyondan fazla bir kitleyi temsil ediyoruz. Bu potansiyeli doğru ve etkili kullanmalıyız" diye konuştu.

BİNLERCE FUTBOL SAHASI İNŞA EDİLDİ

Bakan Kasapoğlu futbolu caddelerden futbol sahalarına taşıdıklarının altını çizerek "81 ilimizde binlerce futbol sahası inşa edildi. Futbolu caddelerden, sokaklardan yeşil sahalara, mahalle tipi futbol sahalarına taşıdık. Okullara, belediyelere, spor kulüplerine tesis anlamında çok ciddi destekler sağladık. Futbolun içinden gelen sporla yaşayan bir Başkanımız var. Sayın Başkanımız, tüm spor branşlarında ülkemizin dünyada hak ettiği seviyeye gelmesi için İstanbul Belediye Başkanlığı döneminden bu yana en etkili çalışmayı ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.