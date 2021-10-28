Katar’a gitmek için umutluyuz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na konuk oldu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacağına inandığını vurgulayan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Ümidimiz Katar için Play-Off oynamak. İki maçımız var, bu iki maçı da almak istiyoruz.

Bu iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılırsak, Norveç'in de puan kaybı olursa inşallah playoff oynama hakkımız doğacak. Play-Off'ta 12 takımlık 3 gruplu bir Play-Off sistemi olacak. Zor bir süreç ama hedefimiz birinci kademede Play-Off oynamaktır. Yeni teknik direktörümüz çalışmalara başladı, iki maçımız oldu. Norveç ile berabere kaldık, bize hep ters gelen Letonya deplasmanına gittik, oradan galibiyetle döndük, şu anda iddiamız devam ediyor. İnşallah oradan da çıkarız" dedi.

"KULÜPLER RAHAT BİR NEFES ALDI"

Kulüplerin bankalarla yaptığı yapılandırma anlaşmalarıyla rahat bir nefes aldığını dile TFF Başkanı, "Belki yüzde yüz çözüm olmasa dahi kulüplerimizin sıkıntılarına yüzde 70-80 çözüm olacak anlaşmalar yürürlükte. Bankalara da teşekkür etmemiz gerekli, Türk futbolu sıkıntı noktasına gelmişti, nefes almamızı sağladı" dedi.