SPOR Toto 1. Lig'de oynadığı son 7 maçta galibiyet yüzü göremeyen ve düşme hattında bulunan Manisa Futbol Kulübü, kupada moral buldu. Manisa temsilcisi Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda konuk ettiği TFF 3. Lig temsilcisi Fatsa Belediyespor'u 1-0 yenerek 4. tura yükseldi. Karşılaşmanın tek golünü 14. dakikada penaltıdan Gakpa attı.
Manisa Futbol Gakpa ile uçtu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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