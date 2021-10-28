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Haberler Spor Manisa Futbol Gakpa ile uçtu

Manisa Futbol Gakpa ile uçtu

Ligde 7 maçtır kazanamayan Manisa ekibi kupada Fatsa Bld’yi dize getirdi

Manisa Futbol Gakpa ile uçtu

28.10.2021

SPOR Toto 1. Lig'de oynadığı son 7 maçta galibiyet yüzü göremeyen ve düşme hattında bulunan Manisa Futbol Kulübü, kupada moral buldu. Manisa temsilcisi Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda konuk ettiği TFF 3. Lig temsilcisi Fatsa Belediyespor'u 1-0 yenerek 4. tura yükseldi. Karşılaşmanın tek golünü 14. dakikada penaltıdan Gakpa attı.
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