9 Kasım’dan itibaren tribünler tam kapasite

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan seyircileri sevindirecek müjdeli bir haber geldi. TFF, aldığı karar ile daha önce pandemi nedeniyle stadyumlarda geçerli olan yüzde 50 seyirci kısıtlamasını kaldırdı. Buna göre stadyumlar 9 Kasım'dan itibaren tam kapasite olacak. Federasyondan yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, TFF Sağlık Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, 9 Kasım'dan itibaren oynanacak profesyonel müsabakalarda stadyumlara yüzde 100 kapasiteyle seyirci alınmasına karar vermiştir" denildi.

Açıklamada, "09.11.2021 tarihinden itibaren tribünlere seyirci olarak yaş ayrımı yapılmaksızın sadece en az iki doz aşı olanlar ya da Covid-19 hastalığını geçirmiş olup, bir doz aşı olarak aşı takvimini tamamlamış olanlar ile Covid-19 hastalığını geçirip üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişilerin 'Müsabakalarda Uygulanacak Covid- 19 Tedbirlerine İlişkin Talimat' ile belirlenen şartlara uygun olarak stadyumlara tam kapasite ile seyirci alınması uygun bulunmuştur" ifadeleri kullanıldı.

AŞI OLMAYAN GİREMEYECEK

Ayrıca aşı takvimini tamamlamamış kişilerin maçlarda stadyumlara alınmaması toplum sağlığında risk yönetimi açısından uygun olduğu belirtilirken lig müsabakalarına artık PCR testi ile seyirci alınmasının kararlaştırıldığı da belirtildi.