Arkas Spor’a nazar değdi

AXA Sigorta Efeler Ligi 5. Hafta karşılaşmasında sezona 4'te 4 ile başlayan Arkas Spor, İstanbul'da konuk olduğu Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-2 mağlup oldu, bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki mücadeleye hızlı başlayan İzmir ekibi, ilk seti 26-28 kazandı: 0-1. İkinci sette de gücünü ortaya koyan Arkas Spor, bu seti de 23-25 aldı: 0-2. 3. seti 25-19, 4. seti 25-18 kaybeden Arkas, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada 2-2'lik beraberliğe engel olamadı. Taybrek setinden de 15-11'lik skorla mağlup ayrılan Arkas Spor, maçı 3-2 kaybetti, büyük hayal kırıklığı yaşadı.

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