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Haberler Spor Fethiye, Avrupa’da da zirvede yer aldı

Fethiye, Avrupa’da da zirvede yer aldı

Fethiye, Avrupa’da da zirvede yer aldı

29.10.2021

TFF 3. Lig 3. Grup'ta lider olan Fethiyespor, 9 maçta attığı 29 golle Türkiye'de profesyonel liglerdeki 132 takım arasında en golcü ekip konumunda. Lacivert-beyazlılar, maç başına 3.22 golle ulaşılması güç bir istatistiğe imza attı. 19 gol averajıyla liglerin en iyi averaja sahip olan takımı da olan Fethiyespor, Avrupa'nın devlerini geride bıraktı. Ajax, 10 maçta attığı 37 golle (3.7 ortalama) Avrupa'nın en golcü takımı konumunda. Ajax'ı 9 maçta 33 golle (3.63 ortalama) Bayern Münih takip ediyor. Avrupa'nın en golcü 3. takımı 3.22 ortalamayla Fethiyespor oldu. Fethiye, Real Madrid, Barcelona, İnter, Milan, Liverpool, M.City, Chelsea, B.Dortmund ve PSG gibi devleri solladı
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