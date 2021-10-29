Manisa Futbol’da yüzler gülüyor

Spor Toto 1. Lig'de son 7 maçını kaybedip düşme hattına giren Manisa Futbol Kulübü'nün yüzü Ziraat Türkiye Kupası'nda güldü. Kupada 3. tur karşılaşmasında evinde 3. Lig temsilcisi Fatsa Belediyespor'u 1-0 mağlup eden siyah beyazlılar aylar sonra kazanmayı hatırladı. Yeni teknik direktörü Turgay Altay'la çıktığı ilk maçta MKE Ankaragücü'ne yenilen Manisa FK, Fatsa Belediyespor'u eleyerek moral buldu. Takımıyla ilk galibiyetini elde eden teknik patron Turgay Altay, "Kazanmak her zaman güzeldir. Takımımız kaliteli ve iyi futbolculardan kurulu. Kupa galibiyetini inanıyorum ki milat olacaktır" dedi. Manisa Futbol Kulübü, ligde yarın evinde Beypiliç Boluspor'la karşı karşıya gelecek.

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