At yarışında büyük heyecan

At yarışlarında 83. Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu ve 41. Cumhuriyet Koşusu bugün başkentte yapılacak. Yarış sezonunun son büyük karşılaşmaları, bugün 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Hem İngiliz hem de Arap atları için sezon finali niteliği taşıyan grup 1 koşuları, Cumhuriyetin 98. yılı kutlamaları haftasında düzenlenecek. Türk yarışçılığının en uzun soluklu geleneklerinden Cumhurbaşkanlığı Koşusu 1939'dan beri kesintisiz olarak gerçekleştiriliyor. 83. Cumhurbaşkanlığı Koşusu, bugün saat 16.00'da 2400 metre çim pistte koşulacak.

1939'DAN BERİ YAPILIYOR

3+ yaşlı İngiliz atlarının katılacağı yarışın birincilik ikramiyesi de 1 milyon 32 bin TL olarak açıklandı. Cumhuriyetin kuruluşu anısına ilk kez 1981 senesinde yarış takvimine eklenen Cumhuriyet Koşusu'nun bugünkü 41. koşusu ise 3+ yaşlı safkan Arap atlarının katılımıyla saat 16.30'da başlayacak. Çim pistteki 1600 metre mesafeli yarışta 14 at ter dökecek. Koşunun birincilik ikramiyesi ise 1 milyon 680 bin TL olarak belirlendi.

GEÇEN YIL ZAFER "LONG RUNNER" VE "DEMİRPERDE" ATLARININ OLDU

GEÇEN yılki at yarışlarında 82. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Gökhan Kocakaya'nın jokeyliğini yaptığı "Long Runner" isimli at 2.29.10'luk derecesiyle üst üste ikinci kez kazandı, 1 milyon 32 bin lira para ödülünün sahibi oldu. Koşuda, Selim Kaya'nın bindiği "Finesse" adlı at ikinci, jokeyliğini Gökhan Gökçe'nin yaptığı "Distant Shining" isimli at ise üçüncü sırada yer aldı. 40. Cumhuriyet Kupası Koşusu'nu ise Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı "Demirperde" isimli safkan 1.45.44'lük derecesiyle kazandı ve 1 milyon 680 bin lirayı kasasına koydu. Koşuda, Hişman Çizik'in bindiği "Oğuzboylu" adlı at ikinci, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı ve "Sürgüntay" isimli at ise üçüncü oldu.