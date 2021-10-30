Aydın BŞB 2’de 2 peşinde

Son olarak Kuzeyboru’yu yenen Aydın ekibi Yeşilyurt ile kapışacak

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde son olarak evinde Kuzeyboru'yu 3-0 yenerek galibiyetle tanışan Aydın Büyükşehir Belediyespor, bugün Yeşilyurt deplasmanında 2'de 2 yapmaya çalışacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak 6. hafta mücadelesi saat 14.30'da başlayacak. Aydın temsilcisi, oynadığı 5 maçı da kaybeden son sıradaki rakibini yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Antrenör Alper Hamurcu, rakiplerini yenerek yükselişlerini sürdürmek istediklerini ifade etti. Hamurcu, "Rakibimiz oynadığı son 5 maçı kaybetti. Onlar da bizim gibi düşünüyor. Ancak setlerde hata yapmadan iyi bir oyunla Yeşilyurt'u yeneceğiz. Kuzeyboru galibiyetini taçlandırmak istiyoruz" diye konuştu