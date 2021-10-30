  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Basketbolda kritik maçlar

Basketbolda kritik maçlar

Basketbolda kritik maçlar

30.10.2021

MİSLİ.COM Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde bugün birbirinden zorlu maçlar oynanacak. Ligde istediği sonuçları alamayan Fethiye Belediyespor evinde Mamak Belediyespor'u konuk edecek. Fethiye Beşkaza Spor Salonu'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Ligde oynadığı 4 maçı da kazanarak liderliğini sürdüren Bornova Belediyesi Karşıyaka, deplasmanda 8. sırada yer alan Balıkesir Belediyespor'la kapışacak. Kurtdereli Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.30'da start alacak.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Basketbolda kritik maçlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.