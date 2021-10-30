Basketbolda kritik maçlar

MİSLİ.COM Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde bugün birbirinden zorlu maçlar oynanacak. Ligde istediği sonuçları alamayan Fethiye Belediyespor evinde Mamak Belediyespor'u konuk edecek. Fethiye Beşkaza Spor Salonu'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Ligde oynadığı 4 maçı da kazanarak liderliğini sürdüren Bornova Belediyesi Karşıyaka, deplasmanda 8. sırada yer alan Balıkesir Belediyespor'la kapışacak. Kurtdereli Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.30'da start alacak.
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