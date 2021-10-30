Boğaz’da şölen

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı, 95 tekne ve 800'ün üzerinde katılımcıyla Boğaziçi'nde başladı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği iş birliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda "İki kıtada yaşayan şehir" sloganıyla düzenlenen yarışın başlangıcı, Dolmabahçe Sarayı açıklarında gerçekleştirildi. Yarışların İstanbul etabı, 3 yarış halinde olacak. Dün başlayan Cumhuriyet Kupası, Dolmabahçe-Anadolu Hisarı arasındaki Boğaz parkurunda bugün düzenlenecek Mavi Vatan Kupası ve yarın ki Barbaros Hayrettin Paşa Kupası ise Yeşilköy parkurunda yapılacak.

İLK ETAP MUĞLA'DAYDI

İlk etap Muğla'da yapılırken, İstanbul'da en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazanacak.