Bölgesel Amatör’de yeni sezon başlıyor

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 2021-2022 sezonu heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Maçlar her biri üç ayrı gruptan oluşan 9 bölgede, toplam 27 grupta 260 takımın katılımıyla oynanacak. 6 ve daha fazla takımla temsil edilen İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Ankara, Diyarbakır, Manisa ve Trabzon illeri birden fazla, beş ve daha az takımla temsil edilen iller ise aynı grupta yer aldı.

Grup müsabakaları çift devreli lig usulüne göre yapılacak. Her bölgede grup birincisi olan 3'er takım, kendi bölgelerindeki grup birincileri ile tarafsız bir sahada tek devreli lig usulüne göre karşı karşıya gelecek. Bölge Birinciliği Play-Off müsabakaları sonunda 9 takım TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak. Karşılaşmalar Bugün Ege'yi ilgilendiren maçların programı şöyle: Bölge 8 Grup 3: Kütahya Yeşilay- Yunusemre, Bölge 9 Grup 1 Bornova FK-Kınık Bld, Hacırahmanlı-Yunus Emre Bld, Bölge 9 Grup 3 Efeler 09-Alaçatı. Maçlar saat 14.00'te başlayacak.