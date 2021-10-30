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Haberler Spor Denizlispor’a büyük destek

Denizlispor’a büyük destek

Denizlispor’a büyük destek

30.10.2021

TFF Birinci Lig'de mücadele eden Denizlispor'a büyük destek geldi. Denizli Milletvekili olarak 24. ve 25. dönemlerde TBMM'de görev yapan ve Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bilal Uçar'dan Denizli'ye destek geldi. Başkan Mustafa Uz ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Uçar, Süper Lig'de Denizlispor'un isim sponsoru olan Almanya merkezli Yukatel firmasının İstanbul'daki yetkilileri ile görüşüp, yeniden sponsor olması için girişimler başlattı. Ayrıca yönetim, Kocaelispor maçının galibiyet primini 8 binden, 15'er bin TL'ye çıkardı.

■ SEBAHATTİN ALP

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