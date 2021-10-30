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Egeliler İstanbul’da

Merkezefendi Bld, Beşiktaş ile oynarken, Petkim de Büyükçekmece ile kapışacak

Egeliler İstanbul’da

30.10.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde bugün Ege'yi ilgilendiren çok önemli maçlar oynanacak. Üst üste 2 mağlubiyetin ardından geçen hafta evinde HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u mağlup eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Beşiktaş Icrypex deplasmanına çıkacak. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki maç saat 13.00'te başlayacak.

Ligde ilk sezonunu geçiren Denizli temsilcisinin 5 haftada 2 galibiyet, 3 mağlubiyeti bulunuyor. Sezona 4 mağlubiyetle puan tablosunda dibe demir atarak başladıktan sonra ilk galibiyetini geçen hafta evinde Türk Telekom'u yenerek alan Aliağa Petkimspor da Büyükçekmece Basketbol deplasmanında seri yakalamaya çalışacak. İstanbul Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Ligde 1 maçı eksik Büyükçekmece'nin de Petkim gibi 1 galibiyeti bulunuyor.

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