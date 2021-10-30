Haydi Manisa FK kır zinciri

TFF Birinci Lig'de son 7 maçında üst üste mağlup olarak düşme hattına giren, hafta içinde ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatsa Belediyespor'u eleyerek moral bulan Manisa Futbol Kulübü, bugün evinde Beypiliç Boluspor'la karşılaşacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak kritik karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Hakem Alper Akarsu'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max HD 1 ile TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.

TAKIMDA EKSİK YOK

Maçın bilet fiyatları kapalı tribün 1. kategori 20 lira, 2. kategori 15 lira, maraton tribün ise 10 lira olarak açıklandı. Manisa FK'da kritik maç öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor

TURGAY ALTAY UMUT DAĞITTI

Bu sezon Manisa Futbol Kulübü'nün başında yer alan 3. isim olan teknik direktör Turgay Altay, zorlu Boluspor maçı öncesi umut dağıttı. Ligde 9 puanla 17. basamakta yer alan siyahbeyazlılarda geçen hafta işbaşı yapan Turgay Altay, "Kupada kazanmak takıma moral verdi. Ligde kötü sonuçlara imza attık. Maalesef hak ettiğimiz yerde değiliz. Ancak toparlanacağız. Boluspor maçı bizim için çok önemli. Kazanarak eski günlerimize döneceğiz" diye konuştu.