Kupada kura çekimi A Spor’dan canlı yayınlanacak

ZİRAAT Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, 2 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek. TFF'nin açıklamasına göre, kura çekimi saat 15.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Kura çekimi A Spor'dan canlı yayımlanacak. 4. eleme turunda Süper Lig'den Hatay, Alanya, Rizespor, Gaziantep FK, Göztepe, Konyaspor, Kasımpaşa, Başakşehir, Malatya, Karagümrük ve 3. eleme turunu bay geçen Giresun ile 3. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 ekip olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne ve seribaşı sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu müsabakaları 30 Kasım, 1-2 Aralık tarihlerinde yapılacak

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