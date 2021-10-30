  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Kupada kura çekimi A Spor'dan canlı yayınlanacak

Kupada kura çekimi A Spor'dan canlı yayınlanacak

Kupada kura çekimi A Spor’dan canlı yayınlanacak

30.10.2021

ZİRAAT Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, 2 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek. TFF'nin açıklamasına göre, kura çekimi saat 15.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Kura çekimi A Spor'dan canlı yayımlanacak. 4. eleme turunda Süper Lig'den Hatay, Alanya, Rizespor, Gaziantep FK, Göztepe, Konyaspor, Kasımpaşa, Başakşehir, Malatya, Karagümrük ve 3. eleme turunu bay geçen Giresun ile 3. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 ekip olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne ve seribaşı sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu müsabakaları 30 Kasım, 1-2 Aralık tarihlerinde yapılacak
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kupada kura çekimi A Spor'dan canlı yayınlanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.