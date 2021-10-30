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Haberler Spor Marmaris’te yelkenler fora

Marmaris’te yelkenler fora

32. Uluslararası yarışlarda 4. günde ilk sırayı alanlar belli oldu

Marmaris’te yelkenler fora

30.10.2021

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde düzenlenen 32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nda dördüncü gün sonuçları açıklandı. Türkiye, Avustralya, Belarus, Bulgaristan, Estonya, Almanya, Kazakistan, Letonya, Romanya, Rusya, Ukrayna'dan 123 yelkenli yat ile bin 300 sporcunun katıldığı yarışlarda ilk sırayı elde eden yatlar ve kaptanları şöyle: IRC1 Division: Lagertha/Sergei Musikhin, IRC2 Division: Courrier Du Coeur/Andrey Arbuzov, IRC3 Division: Alegria/Sergei Kazantcev, IRC4 Division: Zacapa/Marina Shchegoleva, IRC5 Division: Lettland/ Igor Bukovskis, IRC6 Division: Skyfall/Vavilov Nikita, IRCCHR1 Division: Kazhdy/Dimitrii Ovsiannikov, IRCCHR2 Division: Rama/Andrei Morozov, IRCCHR3 Division: Barracuda/Fedor Druzhinin, IRCCHR4 Division: Ekinoks/Valentin Nikolov.
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