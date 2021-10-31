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Haberler Spor Aydın BŞB seriye taktı

Aydın BŞB seriye taktı

Aydın BŞB seriye taktı

31.10.2021

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde geçen hafta Kuzeyboru'yu 3-0 yenerek ilk galibiyetiyle tanışan Aydın Büyükşehir Belediyespor, 6. haftada Yeşilyurt'u deplasmanda 3-1 mağlup etti, yükselişini sürdürdü. İlk seti 25-23 alan ve 1-0 öne geçen mavi-beyazlılar, ikinci seti 25-20 kaybetti, skor 1-1 oldu. Üçüncü seti 25-15 kazanan ve 2-1 öne geçen Aydın'ın Sultanları, dördüncü seti de 25-19 alıp, salondan 3-1 galip ayrıldı. Aydın ekibi 3 puanı hanesine yazdırıp ligdeki çıkışını devam ettirdi.
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