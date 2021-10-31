  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Denizli Basket Beşiktaş’a yenildi

Denizli Basket Beşiktaş’a yenildi

Denizli temsilcisi, deplasmanda Kartal’a karşı varlık gösteremedi ve salonu boynu bükük terketti

Denizli Basket Beşiktaş’a yenildi

31.10.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nin altıncı haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, deplasmanda Beşiktaş Icrypex'e 74-62 yenilerek yara aldı. Çekişmeli başlayan maçın ilk periyodu 8-8 berabere geçildi. Lomazs ile dış şutlarda iyi yüzde yakalayan Denizli Basket, 17. dakikada 27-22 öne geçti. Ancak, Ege soyunma odasına 33-32 geride girdi. Her iki ekip de ikinci yarının başında kötü hücum organizasyonları yaptı.

DENGEYİ BULDU, ÖNE GEÇEMEDİ
Beşiktaş 4 dakikalık bölümde sadece 4 sayı bulurken, Denizli Basket sayı bulamadı. Bu bölümde Denizli ekibi 37-37 eşitliği yakalasa da 3. periyot sonunda Beşiktaş 15 sayılık fark (55-40) yakaladı. Son periyotta Denizli Basket, varlık gösteremeyince Beşiktaş Icrypex karşılaşmayı 74-62 kazandı. 3. periyotta Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş itiraz nedeniyle diskalifiye edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli Basket Beşiktaş’a yenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.