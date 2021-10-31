Denizli Basket Beşiktaş’a yenildi

ING Basketbol Süper Ligi'nin altıncı haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, deplasmanda Beşiktaş Icrypex'e 74-62 yenilerek yara aldı. Çekişmeli başlayan maçın ilk periyodu 8-8 berabere geçildi. Lomazs ile dış şutlarda iyi yüzde yakalayan Denizli Basket, 17. dakikada 27-22 öne geçti. Ancak, Ege soyunma odasına 33-32 geride girdi. Her iki ekip de ikinci yarının başında kötü hücum organizasyonları yaptı.

DENGEYİ BULDU, ÖNE GEÇEMEDİ

Beşiktaş 4 dakikalık bölümde sadece 4 sayı bulurken, Denizli Basket sayı bulamadı. Bu bölümde Denizli ekibi 37-37 eşitliği yakalasa da 3. periyot sonunda Beşiktaş 15 sayılık fark (55-40) yakaladı. Son periyotta Denizli Basket, varlık gösteremeyince Beşiktaş Icrypex karşılaşmayı 74-62 kazandı. 3. periyotta Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş itiraz nedeniyle diskalifiye edildi.