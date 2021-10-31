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Haberler Spor Filedeki derbide zafer F.Bahçe’nin

Filedeki derbide zafer F.Bahçe’nin

Filedeki derbide zafer F.Bahçe’nin

31.10.2021

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nin 6. haftasındaki derbide Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi. Karşılaşmanın ilk setinde Lazereva ile etkili olan sarı-lacivertli ekip, seti 25-18 aldı ve 1-0 öne geçti. İkinci ve üçüncü setlerde sarı-kırmızılı takım Caratasu ve Vasilantonaki'nin smaçlarıyla skor üretti. İki seti de 25-20'lik skorlarla üstün tamamlayan Galatasaray, 2-1 öne geçti.

5. GALİBİYETİNİ KAZANDI
DÖRDÜNCÜ sete iyi başlayan Fenerbahçe, üstünlüğünü korudu ve seti 25-21 alarak skora 2-2'lik beraberlik getirdi. Karar setinde etkili servisler atan sarı-lacivertli takım, 15-11 üstünlük kurarak maçı 3-2 kazandı. Fenerbahçe'de Fedorovtseva ile Lazereva 21'er sayıyla galibiyette önemli rol aldı. Galatasaray'da ise Vasilantonaki'nin 28, Caratasu'nun 27 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Bu skorla Fener 5. galibiyetini alırken Aslan 2. kez mağlup oldu.

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