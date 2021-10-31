Manisa FK kahretti

Spor Toto 1. Lig'de son 7 maçını kaybedip düşme potasına gerileyen Manisa Futbol Kulübü, 11. haftada evinde Beypiliç Boluspor'la 2-2 berabere kaldı, yine gülemedi. 3. dakikada Eray'ın pasıyla topla buluşan Kasango şutunu çekti, meşin yuvarlak kaleci Birkan'da kaldı. 24'te Orgill, Fethi Özer'in hatasında gole gitmek isterken düşürüldü. Hakem Fethi'ye direkt kırmızı kartını çıkardı, Boluspor 10 kişi kaldı. 29. dakikada Sertaç'ın ortasında top ceza sahası içerisinde Dejvi Bregu'nun eline çarptı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 30'da Nizamettin'in kullandığı penaltı, yandan auta çıktı. 35'te Gakpa'nın şutu defanstan sekti, Nizamettin önüne düşen topa vuruşu yandan auta çıktı. 45+2. dakikada Nizamettin'in serbest vuruşta topun arkasına geçti, ceza sahasına yapılan ortada Okan Eken kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

OKAN EKEN YİNE SAHNEYE ÇIKTI

47'de Roshi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Emin, topu ağlara gönderdi: 1-1. 60'ta kaleci Birkan'ın uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Diarrassouba ile Kouter'in aynı anda müdahale ettiği top Kassongo'nun önünde kaldı. Kassongo'nun şutunda top filelere gitti: 1-2. 73'te Özgür'ün kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Okan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2. 90+2'de Diallo'nun ortasına yükselen Orgill'in kafa vuruşunda top, az farkla auta çıktı. 90+3'te Sertaç'ın kale içine gönderdiği topta Orgill'in rövaşetasını kaleci Selmani kornere çeldi. 90+5'te Diallo'nun şutunu yine kaleci Selmani çıkardı, mücadele 2-2 bitti. ■ KENAN MOLLA

MINI YORUM/ Hayri Ülgen

MANİSA FK, 10 kişi kalmış rakibi karşısında bir de penaltı kaçırdı, buna rağmen 1-0 öne geçti ama bu elindeki şansı kullanamadı ve Boluspor karşısında ikinci yarıda bireysel hatalardan iki gol yedi. Ayrıca Manisa takımında gördüğüm kadarıyla bir güvensizlik var. Takım olarak aslında bugünkü maçı kazanmış olsalardı büyük bir özgüven ve yeni bir çıkış yakalayacaklardı. Buna rağmen bu fırsatı da kaçırdılar. Orgill, son dakika öyle bir gol kaçırdı ki ona hiç yakışmadı. Manisa FK'nın tek kurtuluşu, bu maçı unutup 7 hafta sonra kazanamayan ama bir puanla moral bulan bu kaosu ancak psikolojik olarak yönetim, başkan ve teknik adamlar, futbolcularla konuşup yeniden bir başlangıç yapma konusunda anlaşmaları lazım. Gördüğüm kadarıyla bunu yapmazlarsa çok geç kalacaklar. Bir de başkan ve yönetime bir söyleyeceğim var. Ben 16 yıldır bu ligi takip ediyorum ve A'dan Z'ye sıkıntıları da başarıları da gören birisiyim. Bu takıma başarı getirmek istiyorsan bu ligin futbolcularını ve teknik adamlarını getireceksin. Boluspor ise aslanlar gibi mücadele etti. 10 kişi kalmasına rağmen altın değerinde 1 puan alarak Bolu'ya mutlu döndü. Manisa FK için ise bu maç 6 puanlıktı...

ALTAY'DAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

MANİSA FK Teknik Direktörü Turgay Altay, geçen hafta oynanan Ankaragücü maçı kadrosunda 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Altay, kaleci Metin Uçar'ı kadroya almadı, eldivenleri Muhammed Birkan Tetik'e verdi. Siyah-beyazlılarda, orta sahada Hakan Barış yedek kulübesine çekilirken, Guevin Tormin ilk 11'de şans buldu. Hücum hattında beklenen performansının gerisinde kalan Serge Tabekou kızağa çekilirken, hafta içinde kupada golünü atan Marvin Gakpa formayı kaptı. Ahmet Kesim bir maç aradan sonra kadroya alındı.

250 TARAFTAR DESTEK VERDİ

MANİSA Futbol Kulübü yönetiminin, kentten Akhisar'a otobüs kaldırmasına rağmen maça ilgi azdı. 250 siyah-beyazlı taraftar Akhisar Spor Toto Stadyumu'nda maçı izledi. Müsabakayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP İl Başkanı Murat Öner, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan ve yönetim kurulu üyeleri karşılaşmayı şeref tribününde izledi.