PETKİM gurbette yok

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda son sıradaki Büyükçekmece Basketbol'a 81-66 yenilerek düşme potasından kurtulma şansını kaçırdı. Karşılaşmaya tutuk başlayan Petkimspor, Jordan Crawford'u durduramayınca İstanbul ekibi henüz 4. dakikada skoru 11-4'e getirdi. Bu dakikadan sonra oyuna ağırlığını koymaya başlayan Aliağa Petkim, Foreman ve Erol Can'ın üçlükleriyle 6. dakikada 15-13 üstünlüğü yakaladı. Hücumda etkili olan Aliağa ekibi ilk periyodu 28-23 önde kapattı.

SONUNU GETİREMEDİLER

İkinci çeyreğe sert savunma ile giren ev sahibi Büyükçekmece 4. dakikada Phillip Edward Greene ile skora eşitlik getirdi: 34-34. İk yarıyı tek sayı farkla 44-43 Büyükçekmece önde tamamladı. 3. periyot düşük skorla başladı. Petkim'in tıkanan hücumları, Büyükçekmece'nin geçiş hücumlarına dönüştü. 6. dakikada fark Mustafa Kurtuldum'un da katkısıyla 8 sayıya (54-46) çıktı. Son periyoda 61-52 geride giren Petkim, rakibi durduramadı ve maçı 81-66 kaybetti.

AMELİYAT OLAN BROWNE DÜN DE FORMA GİYEMEDİ

GEÇEN hafta sahasında Türk Telekom'u yenerek ilk galibiyetini elde eden Aliağa Petkim, umutlu gittiği İstanbul deplasmanından Büyükçekmece'ye yenilerek taraftarlarını üzdü. İzmir ekibinde geçen hafta apandisit ameliyatı olan Browne Türk Telekom maçının ardından dün de forma giyemedi. Ligde 6 maça çıkan Aliağa Petkim, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko, G.Saray NEF, Tofaş ve dün de Büyükçekmece'ye yenilirken tek galibiyetini Türk Telekom önünde almıştı. Büyükçekmece önünde Foreman 19 sayı ile yıldızlaşırken, Peyton Aldridge ise 8 ribaund ile göz doldurdu.