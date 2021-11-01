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Haberler Spor Altekma yine kayıp

Altekma yine kayıp

Altekma yine kayıp

1.11.2021

AXA Sigorta Efeler Ligi 6. hafta maçında henüz galibiyetle tanışamayan Altekma, Ankara'da 2-1 öne geçtiği maçta şampiyon adayı Halkbank'a 3-2 mağlup oldu, 1 puanla teselli buldu. Başkent Voleybol Kompleksi'ndeki maçın çekişmeli geçen ilk setini Altekma 25-23 alarak skoru 1-0 yaptı. Ev sahibi, 2. seti 25-17 alarak skoru 1-1 yaptı. 3. seti Altekma 27-25 kazanarak yeniden öne geçti: 1-2. Halkbank dördüncü seti 25-16 alarak maçı tie-break setine taşıdı. Son seti 15-13 kazanan Halkbank maçtan 3-2 galip ayrıldı.
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