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Balıkesirspor paraşütsüz

Son 4 maçını kazanamayan Bal-Kes deplasmanda Erzurum’a da yenildi

Balıkesirspor paraşütsüz

1.11.2021

SPOR Toto 1. Lig'in 11. haftasında Balıkesirspor deplasmanda Erzurumspor'a 2-1 yenildi. Oynadığı son 4 maçı kaybeden Ege temsilcisi, galibiyet hasretini sürdürerek dibe çakıldı. 23. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Olanare'nin pasında Eren, önünden geçen topa dokunamayınca geriden gelen Malle düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0. 41. dakikada hızlı gelişen Erzurumspor atağında Eren'in ceza yayı üzerinden sert şutu filelerle buluştu. 2-0. 67. dakikada sağ taraftan Abdulkadir'in ortasına arka direkte iyi yükselen İbrahim'in kafa vuruşu ağlara gitti. 2-1. Balıkesirspor karşılaşmayı 2-1 kaybetti.
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