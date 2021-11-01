Urlalı Emir, Dünya Sampiyonası’nda 3. oldu

RÜZGAR sörfü ve yelkende son yıllarda uluslararası alanda birçok madalya kazanan İzmirli sporculara Urla EMR Windsurf ve Yelken Kulübü'nden Emir Mercanoğlu da katıldı. Genç sporcu, İtalya'da düzenlenen Techno 293 Dünya Şampiyonası'nda U13 kategorisinde 60 sporcu arasından üçüncü oldu.

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