  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Urlalı Emir, Dünya Sampiyonası’nda 3. oldu

Urlalı Emir, Dünya Sampiyonası’nda 3. oldu

Urlalı Emir, Dünya Sampiyonası’nda 3. oldu

1.11.2021

RÜZGAR sörfü ve yelkende son yıllarda uluslararası alanda birçok madalya kazanan İzmirli sporculara Urla EMR Windsurf ve Yelken Kulübü'nden Emir Mercanoğlu da katıldı. Genç sporcu, İtalya'da düzenlenen Techno 293 Dünya Şampiyonası'nda U13 kategorisinde 60 sporcu arasından üçüncü oldu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Urlalı Emir, Dünya Sampiyonası’nda 3. oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.