Arkas spor yıkıldı

AXA Sigorta Efeler Ligi 6. haftanın kapanış maçında Arkasspor evinde Ziraat Bankkart'a 3-1 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın çekişmeli geçen ilk setini Arkas Spor kazandı ve mücadelede öne geçti: 1-0. 2. seti kaybeden İzmir ekibi seti 25-22 kaybetti: 1-1. Karşılaşmanın üçüncü setini 32-30, son setini de 26-24 kaybeden Arkas, 3-1 mağlup oldu. Lige 4'te 4 yaparak fırtına gibi başlayan Arkas, Halkbank'a yenildikten sonra bu haftayı da kayıpla geçti. Bu sonuçla ikinci yenilgisini alan ev sahibi ekip 13 puanda kalırken, 5. galibiyetini alan konuk takım 15 puana ulaştı.

CEV KUPASI'NDA RAKİP BELLİ OLDU

KUPAYA 32'li final turundan katılacak Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi elemelerini geçemeyen Slovak temsilcisi Rieker UJS Komarno ile eşleşti. İki takım arasındaki ilk maç 10 Kasım'da Slovakya'da, rövanş karşılaşması ise 17 Kasım'da İzmir'de oynanacak