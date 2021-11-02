Balıkesirspor’da moraller bozuk

SPOR Toto 1. Lig'de Erzurum BŞB'ye deplasmanda 2-1 mağlup olarak dibe çakılan Balıkesirspor'da yüzler gülmüyor. Son 5 maçta puanla tanışamayan kırmızı-beyazlılarda, dümene geçen teknik direktör İsmet Kamak da ilaç olamadı. Taraftarların sosyal medyada istifaya davet ettiği Kamak, zor şartlarda mücadele ettiklerini buna rağmen futbolcularının performansını beğendiğini belirtti Kamak, "Zor şartlarda, zor bir durumda elimizden geleni yapıyoruz. Oyunumuzu her hafta geliştirmeye çalışıyoruz. Rakibimizin gücünü biliyorduk. Basit goller yedikten sonra, bizim gibi takımların geri dönüşü kolay değil. Bu maçın getirdiği üzüntüyü umarım atlatabiliriz ve gelecek haftaki maça iyi hazırlanırız" diye konuştu.

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