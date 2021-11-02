Bodrumspor 1. Lig yarışına ortak oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçında 1 puan toplayıp zirve yarışında yara alan Bodrumspor, yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir'le çıktığı ilk maçta Sarıyer'i deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı, gönül aldı. Zorlu deplasmandan 3 puanla dönen yeşil-beyazlılar maçın ardından büyük coşku yaşarken, takım zirve yarışına yeniden ortak oldu. Güzel bir galibiyete imza attıklarını belirten Taşdemir, "Oyuncularımı kutluyorum. Takımla çok kısa bir zaman çalıştım. İlerleyen haftalarda çok daha iyi olacağımıza inanıyorum" dedi. Topladığı 19 puanla zirvenin 3, Play-Off hattının 1 puan gerisinde olan Bodrum, bu hafta evinde Çorum FK ile karşı karşıya gelecek

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