SÜPER Lig'de zor günler geçiren Çaykur Rizespor, hafta sonu oynayacağı Aytemiz Alanyaspor müsabakasını kazanarak milli araya moralli girmek istiyor. Yeşil-mavililer, 11 haftada aldığı 1 galibiyet 1 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 4 puan toplayıp son sırada yer aldı. Karadeniz ekibi bu maçlarda 9 gol atarken kalesinde 24 gole engel olamadı. Rizespor, güçlü rakibini yenerek hem 3 puan hasretini dindirmek hem de rakiplerini yakalama istiyor. Rize'de son yapılan idmana sakatlıkları bulanan Alper Potuk ve Loic Remy katılmadı
Çaykur Rizespor’un tek hedefi üç puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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