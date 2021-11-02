Çaykur Rizespor’un tek hedefi üç puan

SÜPER Lig'de zor günler geçiren Çaykur Rizespor, hafta sonu oynayacağı Aytemiz Alanyaspor müsabakasını kazanarak milli araya moralli girmek istiyor. Yeşil-mavililer, 11 haftada aldığı 1 galibiyet 1 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 4 puan toplayıp son sırada yer aldı. Karadeniz ekibi bu maçlarda 9 gol atarken kalesinde 24 gole engel olamadı. Rizespor, güçlü rakibini yenerek hem 3 puan hasretini dindirmek hem de rakiplerini yakalama istiyor. Rize'de son yapılan idmana sakatlıkları bulanan Alper Potuk ve Loic Remy katılmadı

DİĞER