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Haberler Spor Çaykur Rizespor’un tek hedefi üç puan

Çaykur Rizespor’un tek hedefi üç puan

Çaykur Rizespor’un tek hedefi üç puan

2.11.2021

SÜPER Lig'de zor günler geçiren Çaykur Rizespor, hafta sonu oynayacağı Aytemiz Alanyaspor müsabakasını kazanarak milli araya moralli girmek istiyor. Yeşil-mavililer, 11 haftada aldığı 1 galibiyet 1 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 4 puan toplayıp son sırada yer aldı. Karadeniz ekibi bu maçlarda 9 gol atarken kalesinde 24 gole engel olamadı. Rizespor, güçlü rakibini yenerek hem 3 puan hasretini dindirmek hem de rakiplerini yakalama istiyor. Rize'de son yapılan idmana sakatlıkları bulanan Alper Potuk ve Loic Remy katılmadı
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