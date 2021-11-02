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Haberler Spor Görme engelli Mehmet Emin’den altın madalya

Görme engelli Mehmet Emin’den altın madalya

Görme engelli Mehmet Emin’den altın madalya

2.11.2021

DİYARBAKIRLI Mehmet Emin Erdoğan (40), Gürcistan'da 26-29 Ekim tarihleri arasında yapılan Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Şampiyonada 6 sporcuyu geride bırakıp görme engelliler masterlerde dünya şampiyonu olan Mehmet Emin Erdoğan, "Yapamazsın diyenler oldu ama yaptım" dedi. Diyarbakır'da 7 çocuklu ailenin tek oğlu olan, imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen, yıllarca hamallık yaparak ailesine bakan başarılı sporcunun halterle tanışınca dünyası değişti. 25 yaşında okuma yazma öğrenen Erdoğan, halterde Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları elde etti.
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