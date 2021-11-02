İzmir Körfezi’ni renklendirdiler

YAŞAR Üniversitesi tarafından 20. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Türkiye Yelken Federasyonu ile iş birliği ve Karşıyaka Spor Kulübü (KSK) Yelken Şubesi ev sahipliğinde, "Cumhuriyet Kupası Yaşar Üniversitesi 20. Yıl Yelken Yarışları" düzenlendi. Yarışlarda, Optimist Junior sınıfında 45 ve Optimist sınıfında da 45 olmak üzere toplam 90 yelkenci mücadele ederken 3 gün sonunda kazananlar düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Optimist Genel kategorisinde KSK Yelken Şubesi'nden Uğur Yıldırım birinci, Göztepe Yelken Şubesi'nden Defne Isabel Ramirez Zambrano ikinci, Foça Yelken İhtisas Kulübü'nden Yağız Karaca üçüncü, Tuğra Sener dördüncü, Göztepe Yelken Şubesi'nden Yunus Efe doğan beşinci oldu. Optimist Kızlar kategorisinde Göztepe Yelken Şubesi'nden Defne Isabel Ramirez Zambrano birinci, Simay Canakay ikinci, Foça Yelken İhtisas Kulübü'nden Elif Güldoğan üçüncü oldu.