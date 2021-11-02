Kaleciyi arı soktu!

BÖLGESEL Amatör Lig'in ilk haftasında Burdur ekibi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi SK'nın (MAKÜ), Denizli temsilcisi Bağbaşı Zeytinköyspor'u 1-0 yendiği karşılaşmada ilginç bir an yaşandı. Bağbaşı Zeytiköyspor'un kalecisi Oğuzhan Oğuz'u, karşılaşmanın 11. dakikasında arı soktu. Oğuzhan'ın Aydın bölgesinden hakem Mehmet Can Koç'a sol omzundan arı soktuğunu belirtmesinin ardından oyun durduruldu ve başarıyı eldivenin tedavisi saha içinde yapıldı.
Sahalarımızda ender görülen olaylardan birisinin yaşandığı olayın ardından tedavi sonrası karşılaşmaya devam eden Oğuzhan Oğuz, kalesinde 1 gol görmesine rağmen kurtarışlarıyla farklı mağlubiyeti engelledi. MAKÜ, ilk devresi golsüz sona eren mücadeleyi son dakikalarda Mahmut Bektaş'ın attığı golle 1- 0 kazanmasını başardı.
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